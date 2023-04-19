Гальтье может грозить три года тюрьмы за расистские высказывания

Сегодня, 14:31
Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания, сообщает RMC Sport.
По данным источника, следователи опросили президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривера. В ближайшее время показания дадут и другие руководители клуба. Если обвинения будут доказаны, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до 3 лет и штраф в размере 45 000 евро.
Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер «ПСЖ» намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.
Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование.