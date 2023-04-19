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Сегодня, 14:31

Гальтье может грозить три года тюрьмы за расистские высказывания

Ана Горшкова
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото Global Look Press
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Главному тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания, сообщает RMC Sport.

По данным источника, следователи опросили президента «Ниццы» Жан-Пьера Ривера. В ближайшее время показания дадут и другие руководители клуба. Если обвинения будут доказаны, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до 3 лет и штраф в размере 45 000 евро.

Ранее сообщалось, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Тренер «ПСЖ» намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях.

Прокуратура Ниццы в 14 апреля начала предварительное расследование.

Кристоф Гальтье. «В нашей команде не может быть столько чернокожих и мусульман». Расистский скандал может похоронить карьеру тренера «ПСЖ» Гальтье

Источник: RMC Sport
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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