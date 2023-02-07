Гальтье: «Неправда, что Доннарумме стало легче после ухода Наваса»

Гальтье опроверг слухи о том, что Доннарумма обрадовался уходу Наваса в «Ноттингем Форест»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал высказывания о том, что голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме стало легче после ухода Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

«Неправда то, что Доннарумме стало легче после ухода Наваса. Они образцово вели себя на тренировках. Между Джанлуиджи и Кейлором всегда были хорошие отношения. Сейчас Доннарумме конкуренцию составит Серхио Рико», — заявил Галтье на пресс-конференции.

Доннарумма играет за «ПСЖ» с лета 2021 года, когда подписал с командой контракт на правах свободного агента после ухода из «Милана».

В этом сезоне 23-летний футболист провел 22 матча в лиге 1, 10 из которых отстоял на ноль.