0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:00

Гальтье: «Неправда, что Доннарумме стало легче после ухода Наваса»

Гальтье опроверг слухи о том, что Доннарумма обрадовался уходу Наваса в «Ноттингем Форест»
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал высказывания о том, что голкиперу парижан Джанлуиджи Доннарумме стало легче после ухода Кейлора Наваса в «Ноттингем Форест» на правах аренды.

«Неправда то, что Доннарумме стало легче после ухода Наваса. Они образцово вели себя на тренировках. Между Джанлуиджи и Кейлором всегда были хорошие отношения. Сейчас Доннарумме конкуренцию составит Серхио Рико», — заявил Галтье на пресс-конференции.

Доннарумма играет за «ПСЖ» с лета 2021 года, когда подписал с командой контракт на правах свободного агента после ухода из «Милана».

В этом сезоне 23-летний футболист провел 22 матча в лиге 1, 10 из которых отстоял на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма
Кейлор Навас
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Школьница напала на одноклассницу с ножом в школе в Химках
Российские бойцы рассказали о паническом бегстве ВСУ под Кременной
Боррель заявил об активной поддержке российских СМИ-иноагентов
Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент Барбоза назвал Головина лучшим российским полузащитником