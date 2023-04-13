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Франция

13 апреля, 22:51

Гальтье подаст в суд за клевету в связи с обвинениями в расизме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье намерен подать в суд после того, как его обвинили в расистских высказываниях, когда он был тренером «Ниццы».

Адвокат тренера, Оливье Мартен, сообщил Le Parisien, что Гальтье подаст в суд на бывшего спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье и журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молина за клевету.

В жалобе, которая пока находится в стадии составления, также будет указан ущерб, причиненный третьим лицам, а также преследования и угрозы смерти в адрес Гальтье и его сына. По данным французских СМИ, тренер «ПСЖ» находится в тяжелом эмоциональном состоянии с момента публикации этой информации.

Ранее появилась информация, что Гальтье отправил бывшему директору «Ниццы» Фурнье письмо, в котором указывал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман.

Кристоф Гальтье. «В нашей команде не может быть столько чернокожих и мусульман». Расистский скандал может похоронить карьеру тренера «ПСЖ» Гальтье
Источник: Le Parisien
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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