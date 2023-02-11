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Сегодня, 09:22

Гальтье рассказал, когда вернутся травмированные Мбаппе и Месси

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье перед матчем 23-го тура чемпионата Франции против «Монако» рассказал о состоянии нападающих Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Оба игрока восстанавливаются от травм.

«Месси в матче с «Монако» точно будет не хватать, но смириться с этим — часть жизни тренера. Мы должны усердно работать, чтобы быть лучше психологически и выигрывать больше единоборств.

Касательно Килиана — трехнедельная недоступность, он лечится. Что касается Лео, то он почувствовал мышечную усталость в матче против «Марселя», он возобновит тренировки в понедельник, накануне игры с «Баварией», — цитирует пресс-служба клуба Гальтье.

Матч «Монако» — «ПСЖ» состоится в субботу, 11 февраля. Начало игры — 19.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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