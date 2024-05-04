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Сегодня, 10:06

Гальтье рассказал о работе с Месси, Неймаром и Мбаппе

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о том, как работать с форвардами Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Все три игрока выступали в одно время в парижском клубе.

«В плане игры на поле у меня была навязчивая идея. Все трое должны были стать прекрасными партнерами и играть сплоченно. Мне кажется, что мы больше никогда не увидим подобного во Франции. Они были очень успешны, как с точки зрения игры, так и с точки зрения финансов», — цитирует Галтье RMC Sport.

Галтье возглавлял «ПСЖ» с 2022 по 2023 год. На данный момент из троих игроков в команде остался Мбаппе. Неймар ушел в «Аль-Хиляль», Месси выступает в «Интер Майами».

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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