Гальтье рассказал о работе с Месси, Неймаром и Мбаппе

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о том, как работать с форвардами Лионелем Месси, Неймаром и Килианом Мбаппе. Все три игрока выступали в одно время в парижском клубе.

«В плане игры на поле у меня была навязчивая идея. Все трое должны были стать прекрасными партнерами и играть сплоченно. Мне кажется, что мы больше никогда не увидим подобного во Франции. Они были очень успешны, как с точки зрения игры, так и с точки зрения финансов», — цитирует Галтье RMC Sport.

Галтье возглавлял «ПСЖ» с 2022 по 2023 год. На данный момент из троих игроков в команде остался Мбаппе. Неймар ушел в «Аль-Хиляль», Месси выступает в «Интер Майами».