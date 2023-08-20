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Франция

Сегодня, 17:59

Дебютный гол Кузяева не помог «Гавру» победить «Брест» в лиге 1

Руслан Минаев
Эмоции Далера Кузяева после забитого гола.
Фото AFP
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«Гавр» дома проиграл «Бресту» в матче 2-го тура чемпионата Франции — 1:2.

У хозяев дебютный гол за клуб забил россиянин Далер Кузяев. Хавбек вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

За команду гостей отличились Ромен Дель Кастильо и Лилиан Брассье.

«Гавр» после двух туров набрал 1 очко. «Брест» лидирует в лиге один с двумя победами.

Франция. Лига 1. 2-й тур
20 авг, 16:00. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
1:2
Брест

«Лорьян» дома сыграл вничью с «Ниццей» — 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме. У хозяев забил Сирине Дукуре. За гостей отметился Эванн Гессанд.

Франция. Лига 1. 2-й тур
20 авг, 16:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:1
Ницца

«Реймс» дома победил «Клермон» — 2:0. У хозяев забили Ньяша Мунетси и Мохаммед Дарами.

«Реймс» набрал 3 очка, у «Клермона» два поражения в двух турах и ни одного набранного очка.

Франция. Лига 1. 2-й тур
20 авг, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
2:0
Клермон Фут
Далер Кузяев
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Клермон Фут
ФК Лорьян
ФК Ницца
ФК Реймс
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
2
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
3
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
4
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
5
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
6
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
8
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
9
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
10
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
11
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
12
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
13
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
14
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
15
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Нант 2 0 0 2 1-4 0
18
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 20:00
Лион – Монпелье
 1 : 4
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 1 : 1
20.08 14:00
Лилль – Нант
 2 : 0
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 1 : 1
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 20:00
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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