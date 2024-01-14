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Франция

Сегодня, 21:04

Голевая передача Кузяева помогла «Гавру» дома обыграть «Лион», гости завершали встречу вдевятером

Игнат Заздравин
Корреспондент
Далер Кузяев в матче с «Лионом».
Фото AFP
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«Гавр» на своем поле обыграл «Лион» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Готье Льориса, Эммануэля Собби и Кристофера Опери. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу на последний гол. Его заменили на 70-й минуте.

Единственный гол «Лиона» на 54-й минуте забил Александр Ляказетт. Гости завершали игру вдевятером — на 30-й минуте красную карточку получил Джейк О`Брайен, а на 90-й арбитр удалил Дуйе Чалета-Цара.

«Гавр» (22 очка) занимает 11-е место в лиге 1. «Лион» (16) идет на 16-й строчке в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 18-й тур
14 янв, 19:05. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
3:1
Лион

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
ФК Лион
2
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Кузяев отдал голевую передачу за «Гавр» в матче с «Лионом»