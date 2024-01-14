Голевая передача Кузяева помогла «Гавру» дома обыграть «Лион», гости завершали встречу вдевятером

«Гавр» на своем поле обыграл «Лион» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Готье Льориса, Эммануэля Собби и Кристофера Опери. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и отдал голевую передачу на последний гол. Его заменили на 70-й минуте.

Единственный гол «Лиона» на 54-й минуте забил Александр Ляказетт. Гости завершали игру вдевятером — на 30-й минуте красную карточку получил Джейк О`Брайен, а на 90-й арбитр удалил Дуйе Чалета-Цара.

«Гавр» (22 очка) занимает 11-е место в лиге 1. «Лион» (16) идет на 16-й строчке в турнирной таблице.