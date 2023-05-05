Главный тренер «ПСЖ» Гальтье подтвердил отстранение Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался об отстранении форварда парижан Лионеля Месси.

«Клуб проинформировал меня о решении отстранить Лео Месси в начале недели. Я решил не комментировать эту историю», — цитирует Гальтье журналист Фабрицио Романо.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.