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Сегодня, 14:21

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье подтвердил отстранение Месси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался об отстранении форварда парижан Лионеля Месси.

«Клуб проинформировал меня о решении отстранить Лео Месси в начале недели. Я решил не комментировать эту историю», — цитирует Гальтье журналист Фабрицио Романо.

35-летний аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан. Форварда отстранили от игр и тренировок на две недели.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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