Маскерано: «Фанаты «ПСЖ» будут жалеть о том, что критиковали Месси»

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано осудил фанатов «ПСЖ» за критику в адрес Лионеля Месси.

«Жаль, что они не понимают, как им повезло иметь Месси в своей команде. Думаю, 10 лет назад ни один из фанатов «ПСЖ» не мог себе представить, что в их команде может выступать лучший футболист в истории. И вместо того, чтобы наслаждаться моментом, они потратили эти два года на критику. Через 10 лет они пожалеют об этом. Любая команда в мире отдала бы все, чтобы заполучить Месси хотя бы на 5 минут. Ни одна из сторон не заслуживала такого окончания отношений. Если есть что-то, за что нельзя критиковать Месси, так это за его профессионализм», — приводит слова Маскерано Ole.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» не будет продлевать контракт с аргентинцем по окончании сезона.

Контракт Месси с парижанами истекает летом этого года.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.