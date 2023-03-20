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Сегодня, 10:07

Главный тренер «ПСЖ» Гальтье рассказал об их конфликте с Лионелем Месси

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал слухи об их конфликте с форвардом парижан Лионелем Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец покинул тренировку из-за конфликта с французским специалистом. Позже появилась информация, что форвард ушел с тренировочного процесса из-за мышечного дискомфорта.

«Конфликт с Месси? Я не ожидал вашего вопроса. В среду во время тренировки Лео почувствовал боль в приводящей мышце. Он прервал занятие. На следующий день он остался под наблюдением медицинского персонала. Затем он тренировался вместе с командой. Между Лео и остальными игроками ничего не произошло. Так же как и между Лео и мной», — приводит слова Галтье Canal+.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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