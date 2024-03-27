Месси: «Не стань Аргентина чемпионом мира, я бы ушел из сборной»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением об игре сборной Аргентины.

«Победа на чемпионате мира для нас, наших семей, всей нашей страны — это волшебный момент, и это останется с нами на всю жизнь. Безусловно, не стань мы чемпионами, я бы ушел из сборной, но, к счастью, нам это удалось, мы подарили Аргентине еще один титул», — сказал Месси в подкасте As Big Time.

Сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 в серии пенальти обыграла Францию (3:3, 4:2 — пен.). Для Месси это первый титул чемпиона мира. В 2014 году аргентинцы в финале уступили Германии.

Главный тренер национальной команды Лионель Скалони заявил, что Месси гарантировано место в составе сборной в Кубке Америки.