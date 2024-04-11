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Месси не ответил на «одержимого карлика». «Интер Майами» вылетел из Кубка КОНКАКАФ

«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Лионель Месси.
Фото AFP
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Безобразная игра от Лео и компании.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ
1/4 финала. Ответный матч
«Монтеррей» (Мексика) — «Интер Майами» (США) — 3:1 (1:0)
Голы: Васкес, 31. Бертераме, 58. Гальярдо, 64 — Гомес, 85
Удаление: Альба, 78
Первый матч — 2:1

Еще вчера Криштиану Роналду и Лионель Месси разрывали Лигу чемпионов, а теперь не справляются с менее статусными континентальными турнирами. Португалец в марте вылетел из азиатской ЛЧ, теперь и аргентинец попрощался со своим международным трофеем.

Первую игру четвертьфинала Кубка КОНКАКАФ «Интер Майами» провел на грани позора приехавший в США «Монтеррей» отвозил Месси и его партнеров по газону, нанеся 21 удар по воротам (из них 8 в створ), и в итоге победил со скромным счетом 2:1. Команда Бекхэма еще и удаление заработала полузащитнику Руизу показали красную карточку за два фола подряд.

Лионель Месси празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Колорадо&raquo;. Месси вернулся и перевернул игру, но «Интер Майами» снова остался без победы

А после матча случился скандал Лео с товарищами отправился разбираться с судьей, и по итогам перепалки в сеть слили неприятную аудизапись. На ней отжигает ассистент главного тренера «Монтеррея» Нико Санчес: «Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он приставил кулак к моему лицу и сказал: «Кем ты себя возомнил?» Но я смотрел в другую сторону, а не на него, поэтому не ответил, но все стало только хуже. А Тата Мартино, бедный болван, он стоял передо мной и говорил мне: «Идиот, будешь плакать? Будешь плакать?» Что за дурачок. Они наверняка стерли все эти видео, потому что на них они выступают в плохом свете. Это было действительно серьезно».

Лионель Месси в матче против «Монтеррея».
Фото Reuters

Санчес потом извинился, но все равно казалось, что после такого матча и оскорбления капитана «Интера» пора бы уже прийти в себя и прервать четырехматчевую серию без побед. К тому же в состав на игру в Мексике попали все звезды Месси, Суарес, Альба и Бускетс. Но...

Вместо этого почти полностью повторилась первая игра. Ответный матч в Монтеррее начался с давления «Интера», но это быстро закончилось инициатива перешла к хозяевам, и больше они ее не отпускали. К концу первого тайма счет был 4:0 по ударам в створ, и мексиканцы отличились первый раз забил нападающий Васкеc.

После перерыва ситуация для команды Месси только усугубилась: футболисты «Монтеррея» быстро уложили еще два мяча на 58-й забил нападающий Бертераме, на 64-й полузащитник Гальярдо. Общий счет стал уже 5:1 просто позор для «Интера».

Удаление Жорди Альбы.
Фото Reuters

Как будто этого было мало, и американцы вновь заработали удаление на этот раз постарался Жорди Альба. Разочарованный ветеран накинулся на соперника, сначала толкнув его, а потом прихватив за горло; позднее испанец совершил наступ и за вторую желтую был удален с поля на 78-й минуте.

При этом кое на что «Интер» сподобился даже в меньшинстве на 85-й минуте гости реализовали стандартное положение, но это стало их единственным ударом в створ. Ассистом на Диего Гомеса отметился Месси у аргентинца есть результативные действия уже в семи матчах подряд, и даже связанный с травмой почти месячный перерыв (с середины марта до 7 апреля) ему не помешал. С 22 февраля на счету аргентинца 6 голов и 3 передачи.

Фото AFP

Но эта личная статистика не имеет никакого значения. Первая строчка в MLS далеко, а из Кубка КОНКАКАФ, одного из самых престижных трофеев, до которых Месси мог дотянуться, «Интер» вылетел. Кажется, появилось очередное подтверждение факта, что не все решают громкие имена на поле.

Жорди Альба
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Монтеррей
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