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Франция

4 апреля, 19:49

Головин и Месси сравнялись по стоимости по версии Transfermarkt

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин и Лионель Месси.
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Стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина, согласно оценке портала Transfermarkt, сравнялась со стоимостью форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

Портал оценивает обоих футболистов в 30 миллионов евро. Это наибольшая стоимость 27-летнего россиянина за карьеру и наименьшая для 36-летнего аргентинца с 2006 года.

В текущем сезоне Головин провел за монегасков 26 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

В активе Месси пять забитых мячей и две голевые передачи в 5 играх нынешнего сезона.

Александр Головин
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Монако
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