Головин и Месси сравнялись по стоимости по версии Transfermarkt

4 апреля, 19:49
Стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина, согласно оценке портала Transfermarkt, сравнялась со стоимостью форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.
Портал оценивает обоих футболистов в 30 миллионов евро. Это наибольшая стоимость 27-летнего россиянина за карьеру и наименьшая для 36-летнего аргентинца с 2006 года.
В текущем сезоне Головин провел за монегасков 26 матчей, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
В активе Месси пять забитых мячей и две голевые передачи в 5 играх нынешнего сезона.