Головин — лучший в топ-5 лигах по голам дальними ударами за последние два сезона

Полузащитник «Монако» Александр Головин лидирует в топ-5 лигах по числу голов дальними ударами, сообщает Opta Sports.

27-летний россиянин оформил дубль в ворота «Метца» (2:1) в матче 9-го тура французской лиги 1.

С начала прошлого сезона Головин забил 6 мячей ударами из-за пределов штрафной. Это лучший результат среди игроков, выступающих в топ-5 лигах. Его ближайшие преследователи — Феде Вальверде («Реал») и Тен Копмейнерс («Аталанта) забили издали по 5 мячей за последние два сезона.