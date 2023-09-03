Головин оценил новую тактику «Монако» при Хюттере

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин после победы над «Лансом» (3:0) в 4-м туре чемпионата Франции в эфире телеканала Canal+ высказался о новой тактике монегасков.

— Новая тактика «Монако» при Ади Хюттере лучше для вас?

— Для меня все то же самое, но для команды лучше.

53-летний австрийский специалист 4 июля возглавил «Монако». С ним команда одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью в 4 матчах. Монегаски возглавляют турнирную таблицу лиги 1, набрав 10 очков.