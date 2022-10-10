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Сегодня, 11:50

Головин признался, что ему нравится играть против сильных команды и футболистов

Виктория Кравченко

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что ему нравится выступать против сильных команд и футболистов.

«Нет такого, чтобы был какой-то футболист, против которого хотелось бы сыграть. Хороших, мастеровитых игроков очень много. Возьмите тот же «ПСЖ». Да и не только его. Это все очень сильные соперники. Тем не менее не стал бы выделять кого-то одного. Просто всегда интересно играть против хороших команд, игроков. Именно в таких матчах ты и сам прогрессируешь, растешь как футболист», — цитирует Головина Sport24.

В этом сезоне футболист провел 9 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. «Монако» с 20 очками идет на 5-м месте.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-10-golovin-interesno-igrat-protiv-khoroshikh-komand-igrokov-imenno-v-takikh-matchakh-ty-i-sam-rastesh-kak-futbolist
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