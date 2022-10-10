Головин признался, что ему нравится играть против сильных команды и футболистов

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что ему нравится выступать против сильных команд и футболистов.

«Нет такого, чтобы был какой-то футболист, против которого хотелось бы сыграть. Хороших, мастеровитых игроков очень много. Возьмите тот же «ПСЖ». Да и не только его. Это все очень сильные соперники. Тем не менее не стал бы выделять кого-то одного. Просто всегда интересно играть против хороших команд, игроков. Именно в таких матчах ты и сам прогрессируешь, растешь как футболист», — цитирует Головина Sport24.