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Франция

11 марта, 12:48

Головин: «200 игр — солидный рубеж. Но для меня важнее, что «Монако» находится в зоне Лиги чемпионов»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Страсбуром» в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:0).

«Хорошо, что выиграли, набрали три очка. Это самое главное. Какие эмоции после того, как сыграл 200-й матч в составе «Монако»? Отличные, особенно после победы. Отношусь к этому просто как к красивой цифре. Хотя понимаю, что 200 игр это достаточно солидный рубеж. Конечно, сейчас уже чувствую себя иначе и в команде, и вообще в Лиге, чем в тот момент когда только приехал во Францию. Но важнее всего для меня не мои личные достижения, а то, что «Монако» сейчас находится в тройке лидеров чемпионата, в зоне Лиги чемпионов», — сказал Головин «СЭ».

Игра против «Страсбура» для российского полузащитника стала 200-й в футболке «Монако».

«Монако» (45 очков) занимает третье место в лиге 1. «Страсбур» (26) идет 14-м в турнирной таблице

Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК Страсбур
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