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Франция

Сегодня, 04:25

Головин включен в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Головин (справа).
Фото AFP
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Французское издание L'Equipe составило символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции.

В число 11 лучших игроков прошедших выходных вошел российский полузащитник Александр Головин. 26-летний россиянин забил гол и сделал голевую передачу в матче с «Брестом» (2:0).

Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Мвого («Лорьян»), Мукиеле («ПСЖ»), Тодибо («Ницца»), Йоро («лилль»), Хакими («ПСЖ»), Закария («Монако»), Заир-Эмери («ПСЖ»), Бога («Ницца»), Головин («Монако»), Дембеле («ПСЖ»), Байо («Гавр»).

Александр Головин (справа). Головин вернул «Монако» на победный путь голом и передачей
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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