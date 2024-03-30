Головин вышел на второе место среди ассистентов лиги 1 в сезоне-2023/24

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 27-го тура лиги 1 против «Метца».

Для 27-летнего футболиста эта результативная передача стала 6-й в текущем сезоне. Таким образом, Головин вышел на второе место в списке лучших ассистентов чемпионата Франции-2023/24. Он делит эту строчку с Тежи Саванье («Марсель») и Эйнджелом Гомесом («Лилль»).

Лидерами по данному показателю являются нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг и форвард «ПСЖ» Усман Дембеле, на счету которых по 7 голевых передач.