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Франция

30 марта, 20:52

«Монако» одержал крупную победу над «Метцем», Головин отметился голевой передачей

Алина Савинова
Александр Головин и игроки «Монако».
Фото AFP
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«Монако» на выезде одержал победу над «Метцем» в матче 27-го тура чемпионата Франции — 5:2.

За гостей по голу забили Такуми Минамино, Вендерсон, Манес Аклиуш и дубль оформил Фоларин Балоган. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отметился результативной передачей в этой встрече и вышел на второе место среди ассистентов лиги 1 в сезоне-2023/24 — всего на его счету теперь 6 голевых передач.

У хозяев в этом матче отличились Пап Дьялло и Ибу Сане.

«Монако» с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда продлила серию без поражений в лиге 1 до пяти матчей. У «Метца» 23 балла и 17-я позиция.

Франция. Лига 1. 27-й тур
30 мар, 19:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
2:5
Монако
Александр Головин
Футбол
ФК Метц
ФК Монако
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