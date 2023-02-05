Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Клермоном»

«Монако» объявил стартовый состав на выездной матч с «Клермоном» в 22-м туре чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Энрике, Диатта, Фофана, Камара, Головин, Минамино, Эмболо.

В текущем сезоне 26-летний россиянин сыграл за монегасков 29 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Матч «Клермон» — «Монако» начнется в 15:00 мск.