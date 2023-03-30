Головин является вторым игроком «Монако» по размеру зарплаты

Авторитетное издание L'Equipe в среду опубликовало результаты исследования заработных плат клубов чемпионата Франции.

«Монако» входит в первую тройку клубов лиги по средней ежемесячной зарплате — 160 тысяч евро. «Марсель» — второй (280 тысяч), а «ПСЖ» — первый (1,016 миллиона).

Самым высокооплачиваемым игроком «Монако» является нападающий Виссам Бен Йеддер — 650 тысяч евро в месяц. Российский полузащитник Александр Головин и немецкий форвард Кевин Фолланд делят второе место — по 300 тысяч евро.

Зарплаты игроков «Монако». L'Equipe

Самыми высокооплачиваемыми игроками лиги 1 являются Килиан Мбаппе (6 миллионов евро), Неймар (3,675 миллиона евро) и Лионель Месси (3,375 миллиона евро). Все трое играют за «ПСЖ».