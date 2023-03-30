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Сегодня, 05:44

Гальтье — самый высокооплачиваемый тренер чемпионата Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристоф Гальтье.
Фото USA Today Sports
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Авторитетное издание L'Equipe в среду опубликовало зарплаты главных тренеров чемпионата Франции.

Самым высокоопалчиваемым тренером лиги 1 является Кристоф Гальтье, который работает в «ПСЖ». Он зарабатывает 665 тысяч евро в месяц. Вторым в списке ижет Игор Тудор из «Марселя» — 330 тысяч евро, а третьим — Бруно Женезьо из «Ренна» — 250 тысяч евро.

Филипп Клеман, который тренирует «Монако», зарабатывает 200 тысяч евро (6-е место в рейтинге). За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

Меньше всех получает в лиге 1 Уилл Стилл, тренирующий «Реймс» — 18,5 тысячи евро. Также клуб за каждый матч платит по 25 тысяч евро, так как у специалиста нет лицензии.

Игор Тудор
Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
Кристоф Гальтье
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