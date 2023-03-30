Гальтье — самый высокооплачиваемый тренер чемпионата Франции

Авторитетное издание L'Equipe в среду опубликовало зарплаты главных тренеров чемпионата Франции.

Самым высокоопалчиваемым тренером лиги 1 является Кристоф Гальтье, который работает в «ПСЖ». Он зарабатывает 665 тысяч евро в месяц. Вторым в списке ижет Игор Тудор из «Марселя» — 330 тысяч евро, а третьим — Бруно Женезьо из «Ренна» — 250 тысяч евро.

Филипп Клеман, который тренирует «Монако», зарабатывает 200 тысяч евро (6-е место в рейтинге). За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.

Меньше всех получает в лиге 1 Уилл Стилл, тренирующий «Реймс» — 18,5 тысячи евро. Также клуб за каждый матч платит по 25 тысяч евро, так как у специалиста нет лицензии.