Хюттер объяснил, почему Балогун играл вместо Бен Йеддера

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер после поражения от «Ниццы» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции объяснил, почему в стартовом составе вместо Виссама Бен Йеддера вышел Фоларин Балогун. Американский форвард не реализовал два пенальти в этой встрече.

«Это решение тренера. У нас есть два номера 10 в очень хорошей форме на данный момент. Я не собирался играть с двумя нападающими и двумя номерами 10. Но я не собираюсь оправдываться каждый раз, когда играет Бен Йеддер или Балогун. Балогун был очень хорош на поле в этот вечер вечер. Но ему тоже не повезло. Он расстроен. Мы поможем ему прийти в норму. Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Это нам очень поможет в будущем», — цитирует L'Equipe Хюттера.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.