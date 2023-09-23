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Хюттер объяснил, почему Балогун играл вместо Бен Йеддера

Евгений Козинов
Корреспондент
Фоларин Балогун.
Фото AFP
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер после поражения от «Ниццы» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции объяснил, почему в стартовом составе вместо Виссама Бен Йеддера вышел Фоларин Балогун. Американский форвард не реализовал два пенальти в этой встрече.

«Это решение тренера. У нас есть два номера 10 в очень хорошей форме на данный момент. Я не собирался играть с двумя нападающими и двумя номерами 10. Но я не собираюсь оправдываться каждый раз, когда играет Бен Йеддер или Балогун. Балогун был очень хорош на поле в этот вечер вечер. Но ему тоже не повезло. Он расстроен. Мы поможем ему прийти в норму. Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Это нам очень поможет в будущем», — цитирует L'Equipe Хюттера.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

22 сентябя. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Марцин Булка после матча. Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби
Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Монако
Ади Хюттер
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