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Сегодня, 03:12

Хюттер: «Многие думают, что «Монако» — топ-команда, но мы всего лишь хорошая команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ади Хюттер.
Фото AFP
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер прокомментировал поражение от «Ниццы» (0:1) в матче 6-го тура чемпионата Франции. Это первое поражение монегасков в сезоне.

«Мы разочарованы. В конце концов, мы должны были получить ничью. Конечно, «Ницца» хорошо начала матч, но мы получили пенальти. Расстроены, что не забили эти два пенальти, но должны сохранить счет 0:0 и ничейный результат. Однако Бога слишком легко проник в нашу штрафную и забил. Нам не следует оставлять так много пространства. Всего лишь одно очко взятого в двух последних матчах, этого недостаточно. К тому же два гола мы пропустили на последних минутах. Многие думают, что «Монако» — топ-команда, но мы всего лишь хорошая команда. Нам еще предстоит много работы. На следующей неделе к нам приедет «Марсель». Нам нужно хорошо подготовиться к этому матчу», — цитирует L'Equipe Хюттера.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

22 сентябя. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Марцин Булка после матча. Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
Ади Хюттер
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