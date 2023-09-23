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Франция

Сегодня, 05:27

Булка рассказал, как отбил два пенальти в матче с «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
Марцин Булка.
Фото AFP
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Голкипер «Ниццы» Марцин Булка после победы над «Монако» (1:0) в 6-м туре чемпионата Франции рассказал, как ему удалось отбить два пенальти Фоларина Балогуна.

«Я не знал, куда Балогун собирался бить, доверился инстинктам. Я знал, что он не забил в матче в прошлом сезоне, когда «Реймс» играл против нас. Я запомнил, куда он пробил и в этот раз не стал менять угол. По второму пенальти я не буду всех секретов раскрывать (смеется). Когда ты нападающий и тебе приходится второй раз встретиться с вратарем, это ментальная игра. И я выиграл ее», — цитирует GFFN Булку.

«Ницца» набрала 12 очков и вышла на первое место в лиге 1. «Монако» с 11 очками опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

22 сентябя. &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ницца&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Марцин Булка после матча. Головин и Минамино заработали два пенальти, но Балогун все испортил. «Монако» глупо проиграл дерби
Футбол
ФК Монако
ФК Ницца
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