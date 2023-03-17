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Сегодня, 22:10

Источник: Месси покинул тренировку «ПСЖ» раньше времени из-за ссоры с Гальтье

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси покинул тренировку своей команды из-за ссоры с главным тренером парижан Кристофом Гальтье, сообщает французский инсайдер Djamel в соцсетях.

По информации источника, аргентинец ушел с тренировки из-за упражнений, которые ему предлагал главный тренер команды. Гальтье пытался убедить спортсмена остаться, но аргентинский нападающий все равно покинул расположение клуба.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист и «ПСЖ» не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту.

Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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