Источник: Месси покинул тренировку «ПСЖ» раньше времени из-за ссоры с Гальтье

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси покинул тренировку своей команды из-за ссоры с главным тренером парижан Кристофом Гальтье, сообщает французский инсайдер Djamel в соцсетях.

По информации источника, аргентинец ушел с тренировки из-за упражнений, которые ему предлагал главный тренер команды. Гальтье пытался убедить спортсмена остаться, но аргентинский нападающий все равно покинул расположение клуба.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист и «ПСЖ» не могут согласовать зарплату игрока по новому контракту.

Действующее соглашение аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.