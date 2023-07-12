Канчельскис назвал переход Кузяева в «Гавр» шагом вперед

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Хорошо, что Кузяев переходит в «Гавр», в Лигу 1 из «Зенита». Далеру самому будет интересно играть во Франции. Плюс там есть шансы заиграть в хороших клубах. Мы еще не будем лет шесть-восемь выступать в еврокубках, а там он сможет играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Он молодец, для него это шаг вперед. Кузяев хороший футболист, но «Зенит» найдет ему замену. С их финансовыми возможностями они сделают это без проблем», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.