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Франция

Сегодня, 14:15

Канчельскис назвал переход Кузяева в «Гавр» шагом вперед

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новость о переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Хорошо, что Кузяев переходит в «Гавр», в Лигу 1 из «Зенита». Далеру самому будет интересно играть во Франции. Плюс там есть шансы заиграть в хороших клубах. Мы еще не будем лет шесть-восемь выступать в еврокубках, а там он сможет играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Он молодец, для него это шаг вперед. Кузяев хороший футболист, но «Зенит» найдет ему замену. С их финансовыми возможностями они сделают это без проблем», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-perekhod-v-gavr-eto-shag-vperyod-dlya-kuzyaeva-265465/
Андрей Канчельскис
Далер Кузяев
Футбол
ФК Гавр
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