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Сегодня, 11:15

Мбаппе: «Я был поклонником Роналду в детстве, но позже начал изучать игру Месси»

Мбаппе считал Роналду кумиром, но повзрослев, полюбил игру Месси
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о своем отношении к нападающему «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Я люблю Криштиану и был его большим поклонником в детстве, но позже я начал изучать игру Месси, потому что, когда ты молодой фанат Роналду, ты не можешь понять, как Месси хорош, потому что ты любишь Криштиану, но я вырос и теперь мне нравятся оба», — сказал Мбаппе в своих соцсетях.

24-летний француз выступал вместе с Месси за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

В текущем сезоне Мбаппе провел 4 матча за французский клуб, в которых забил 7 мячей. Роналду сыграл 5 матчей за «Аль-Наср», забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. Месси принял участие в 11 играх за «Интер Майами», в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
3
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
4
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
5
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
8
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
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