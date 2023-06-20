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Мбаппе: «Я соответствую критериям для получения «Золотого мяча»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своих шансах стать обладателем «Золотого мяча» в 2023 году.

«Трудно говорить об индивидуальной награде, потому что в таком случае приходится выставлять себя напоказ, что не очень нравится широкой публике. Какие новые критерии? Сжигать сетчатку глаз и оказывать влияние на игру? Думаю, я им соответствую. Посмотрим. Выбор делают другие, но я все еще настроен оптимистично», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

Номинанты на получение «Золотого мяча» будет объявлены 6 сентября. Церемония награждения пройдет 30 октября.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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