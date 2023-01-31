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Колыванов — об объятьях Малиновского и Головина после матча: «Красавчики»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов рассказал, что думает об объятьях после матча украинского игрока «Марселя» Руслана Малиновского и российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Честно говоря, как-то комментировать это сложно. Обнялись. Красавчики. Малиновскому пришлось извиняться перед соотечественниками, но такое там не первый раз. Каждый раз, когда украинские спортсмены пересекаются с россиянами, у них начинаются проблемы. Считаю, они свободные люди и имеют право делать что хотят», — цитирует Колыванова RT.

Во время матча 20-го тура лиги 1 «Марселя» с «Монако» (1:1) Малиновский обнял Головина в качестве жеста приветствия. После встречи многие журналисты назвали этот поступок странным. Малиновский отказался комментировать свои объятия с россиянином.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1104204-kolyvanov-golovin-malinovskiy
Александр Головин
Игорь Колыванов
Руслан Малиновский
Футбол
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