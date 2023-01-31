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Сегодня, 11:00

Бышовец — об объятьях Головина с Малиновским: «Это проявление уважения к спортивным принципам»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об объятиях украинского игрока «Марселя» Руслана Малиновского и российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Странно, что поступок Малиновского вызывал недовольство на родине. Поздравить соперника и поблагодарить его за хорошую игру — абсолютно нормально. Это входит в кодекс чести спортсмена. То же и в других видах. Возьмите даже бокс или ММА. Там окровавленные бойцы, которые минуту назад наносили друг другу увечья, и то жмут друг другу руки. Теннисисты тоже встречаются у сетки, хотя один из них потерпел болезненное поражение. Иное поведение сложно себе представить. Это проявление уважения к спортивным принципам», — приводит RT слова специалиста.

Во время матча 20-го тура лиги 1 «Марселя» с «Монако» (1:1) Малиновский обнял Головина в качестве жеста приветствия. После встречи многие журналисты назвали этот поступок странным. Малиновский отказался комментировать свои объятия с россиянином.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1104228-byshovec-povedenie-malinovskiy-golovin
Александр Головин
Анатолий Бышовец
Руслан Малиновский
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Колыванов — об объятьях Малиновского и Головина после матча: «Красавчики»