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Сегодня, 15:45

«Ланс» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире

Видеотрансляция матча лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» начнется в 22.45 мск 14 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP
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«Ланс» на своем поле сыграет против «ПСЖ» в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Боллар-Делелис», Ланс, Франция. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Ланс» — «ПСЖ» можно бесплатно и в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры лиги 1 будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. В активе «Ланса» 26 очков, команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции по футболу: новости и статьи, обзоры и расписание игр, результаты и календарь, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Гавр» — «Лион»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 в прямом эфире