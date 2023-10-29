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Сегодня, 16:00

«Лилль» — «Монако»: смотреть трансляцию матча французской лиги 1 (видео)

«Лилль» сыграет с «Монако» в чемпионате Франции 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото Reuters
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«Лилль» на своем поле сыграет с «Монако» в матче 10-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле (Франция). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Лилль» — «Монако» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Клуб из Лилля занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1 с 15 очками. Команда Ади Хюттера набрала 20 баллов и располагается на второй строчке.

Франция. Лига 1. 10-й тур
29 окт, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
Монако

Чемпионат Франции: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Лилль
ФК Монако
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