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Сегодня, 20:45

«Лилль» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)

«ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в чемпионате Франции 17 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP
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«ПСЖ» в гостях сыграет с «Лиллем» в 16-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 17 декабря. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» (Лилль, Франция). Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Лилль» — «ПСЖ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 36 очков. «Лилль» набрал 27 очков и идет на пятом месте.

В предыдущем туре чемпионата Франции «Лилль» в гостях сыграл вничью с «Клермоном» со счетом 0:0, а «ПСЖ» дома нанес поражение «Нанту» — 2:1.

Последняя очная встреча соперников завершилась победой парижан — 4:3.

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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