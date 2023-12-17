«Страсбур» на выезде обыграл «Лорьян» в матче лиги 1

«Страсбур» на выезде одержал победу над «Лорьяном» в матче 16-го тура лиги 1 — 2:1.

У гостей отличились Дилан Баква и Кевин Гамейро. У хозяев единственный гол на счету Бамбы Дьенга.

После этой игры «Страсбур» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков. «Лорьян» с 12 очками идет на предпоследней позиции. Команда продлила серию без побед в лиге 1 до семи матчей.

В другом матче дня «Метц» уступил «Монпелье» (0:1), потерпев третье поражение подряд. Встреча «Тулузы» и «Ренна» завершилась нулевой ничьей (0:0).