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Франция

Сегодня, 19:02

«Страсбур» на выезде обыграл «Лорьян» в матче лиги 1

Алина Савинова
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«Страсбур» на выезде одержал победу над «Лорьяном» в матче 16-го тура лиги 1 — 2:1.

У гостей отличились Дилан Баква и Кевин Гамейро. У хозяев единственный гол на счету Бамбы Дьенга.

После этой игры «Страсбур» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 20 очков. «Лорьян» с 12 очками идет на предпоследней позиции. Команда продлила серию без побед в лиге 1 до семи матчей.

Франция. Лига 1. 16-й тур
17 дек, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:2
Страсбур

В другом матче дня «Метц» уступил «Монпелье» (0:1), потерпев третье поражение подряд. Встреча «Тулузы» и «Ренна» завершилась нулевой ничьей (0:0).

Франция. Лига 1. 16-й тур
17 дек, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:1
Монпелье
Франция. Лига 1. 16-й тур
17 дек, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:0
Ренн
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Лорьян
ФК Метц
ФК Монпелье
ФК Ренн
ФК Страсбур
ФК Тулуза
0
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