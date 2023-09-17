Сегодня, 20:00
«Гавр», за который выступает российский полузащитник Далер Кузяев, встретится с «Лионом» в матче 5-го тура французской лиги 1. Игра состоится в воскресенье, 17 сентября, в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лион». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Матч «Лион» — «Гавр» российские любители футбола увидеть на ТВ не смогут. Прямая видеотрансляция игры чемпионата Франции будет доступна во «ВКонтакте». Эфир начнется в 21.40 — время московское.
Ключевые моменты игры «Лион» — «Гавр» будут доступны в матч-центре «СЭ».
Кузяев провел за «Гавр» четыре матча в лиге 1. Полузащитник записал на свой счет два гола: россиянин отличился забитыми мячами в играх с «Брестом» (1:2) и «Лорьяном» (3:0).
«Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 5 очками в 4 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|3
|2
|0
|15-7
|11
|
2
|Брест
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Ницца
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
4
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
5
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
6
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
9
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
11
|Лорьян
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
12
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
13
|Монпелье
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|
14
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
15
|Нант
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
16
|Клермон Фут
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
17
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
|15.09
|22:00
|
ПСЖ – Ницца
|2 : 3
|16.09
|18:00
|
Ренн – Лилль
|2 : 2
|16.09
|22:00
|
Ланс – Метц
|0 : 1
|17.09
|14:00
|
Лорьян – Монако
|2 : 2
|17.09
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|0 : 1
|17.09
|16:00
|
Реймс – Брест
|1 : 2
|17.09
|16:00
|
Страсбур – Монпелье
|2 : 2
|17.09
|18:05
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|21:45
|
Лион – Гавр
|- : -