Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:08

«Брест» победил «Реймс» в гостях и вышел на второе место в чемпионате Франции

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Брест» обыграл «Реймс» на выезде в матче 5-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На 19-й минуте полузащитник хозяев Амир Ричардсон открыл счет. На 50-й минуте отличился полузащитник гостей Махди Камара, а на 56-й минуте Пьер Ле Мелу принес «Бресту» победу.

Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:2
Брест

«Брест» поднялся на второе место в турнирной таблице лиги 1 с 10 очками, отставая на 1 очко от лидирующего «Монако». «Реймс» идет на девятой строчке с 7 очками.

В параллельных матчах «Нант» победил «Клермон» (1:0), а «Страсбур» сыграл вничью с «Монпелье» (2:2).

Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:1
Нант
Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 16:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:2
Монпелье

Футбол
ФК Брест
ФК Реймс
0
Читайте также
Победа «Спартака» — из серии «три очка не пахнут». Но эффект от нее покажет дерби с «Динамо»
Поэт и автор многих песен о спорте Добронравов скончался после болезни
На Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты
Друг рассказал о тяжелой болезни скончавшегося режиссера Хвана
Синоптик спрогнозировал жару в Центральной России на следующей неделе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
5
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
12
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
13
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
14
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
17
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 1
17.09 16:00
Реймс – Брест
 1 : 2
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 2
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин о капитанской повязке: «Это дополнительная ответственность. Приятно, но важнее выиграть»