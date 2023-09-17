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Франция

17 сентября, 23:38

«Гавр» с Кузяевым не сумел обыграть «Лион»

Виктория Кравченко
Игроки «Гавра» и «Лиона».
Фото AFP
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«Лион» на выезде сыграл вничью с «Гавром» в матче 5-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Российский полузащитник Далер Кузяев провел на поле 89 минут, после чего был заменен.

Для «Лиона» это была первая игра под руководством Фабио Гроссо, который сменил отправленного в отставку Лорана Блана.

После пяти туров лиги 1 «Гавр» набрал 6 очков и расположился на 11-м месте. В активе «Лиона» 2 очка и 16-я позиция.

24 сентября в 6-м туре «Гавр» сыграет с «Клермоном». «Лион» днем ранее встретится с «Брестом».

Франция. Лига 1. 5-й тур
17 сент, 21:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:0
Гавр

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
ФК Гавр
ФК Лион
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 1
17.09 16:00
Реймс – Брест
 1 : 2
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 2
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 0 : 0
17.09 21:45
Лион – Гавр
 0 : 0
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