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Сегодня, 09:48

Форвард «Ниццы» Моффи пошутил над Мбаппе, опубликовав видео с Конором Макгрегором

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Ниццы» Терем Моффи пошутил над форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Дубль 24-летнего нигерийца принес «Ниццу» победу над парижанами (3:2) в матче 5-го тура французской лиги 1. В ходе голы Мбаппе был недоволен провокационным празднованием одного из голов Моффи.

Форвард «Ниццы» отреагировал на инцидент в соцсетях. Он выложил видео с нарезкой скриншотов его празднования и послематчевым интервью ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Я просто хочу сказать от всего сердца. Я хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы извиниться...абсолютно ни перед кем», — говорит Макгрегор в видео.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Конор Макгрегор
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 И В Н П +/- О
1
 Монако 5 3 2 0 15-7 11
2
 Брест 5 3 1 1 7-6 10
3
 Ницца 5 2 3 0 7-4 9
4
 Марсель 5 2 3 0 7-4 9
5
 ПСЖ 5 2 2 1 10-6 8
6
 Лилль 5 2 2 1 7-7 8
7
 Метц 5 2 2 1 7-9 8
8
 Ренн 5 1 4 0 10-6 7
9
 Реймс 5 2 1 2 9-7 7
10
 Страсбур 5 2 1 2 6-8 7
11
 Гавр 5 1 3 1 8-6 6
12
 Лорьян 5 1 3 1 7-7 6
13
 Тулуза 5 1 3 1 5-6 6
14
 Монпелье 5 1 2 2 9-9 5
15
 Нант 5 1 2 2 6-8 5
16
 Лион 5 0 2 3 3-10 2
17
 Клермон Фут 5 0 1 4 4-10 1
18
 Ланс 5 0 1 4 4-11 1
Результаты / календарь
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34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 2 : 3
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 2 : 2
16.09 22:00
Ланс – Метц
 0 : 1
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 2 : 2
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 1
17.09 16:00
Реймс – Брест
 1 : 2
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 2 : 2
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 0 : 0
17.09 21:45
Лион – Гавр
 0 : 0
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