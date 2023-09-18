Форвард «Ниццы» Моффи пошутил над Мбаппе, опубликовав видео с Конором Макгрегором

Нападающий «Ниццы» Терем Моффи пошутил над форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

Дубль 24-летнего нигерийца принес «Ниццу» победу над парижанами (3:2) в матче 5-го тура французской лиги 1. В ходе голы Мбаппе был недоволен провокационным празднованием одного из голов Моффи.

Форвард «Ниццы» отреагировал на инцидент в соцсетях. Он выложил видео с нарезкой скриншотов его празднования и послематчевым интервью ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Я просто хочу сказать от всего сердца. Я хотел бы воспользоваться этим шансом, чтобы извиниться...абсолютно ни перед кем», — говорит Макгрегор в видео.