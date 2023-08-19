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Сегодня, 22:03

«Монпелье» в большинстве обыграл «Лион» в матче лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Монпелье» на выезде победил «Лион» в матче 2-го тура лиги 1 — 4:1.

У победителей голы забили Арно Норден (20-я минута), Муса Аль-Таамари (39-я и 66-я) и Акор Жером Адамс (89-я). За хозяев отличился Александр Ляказетт (69-я).

На 80-й минуте Ляказетт получил красную карточку.

«Монпелье» с 4 очками занимает первое место в лиге 1, «Лион» находится на 18-й строчке (0 баллов).

Франция. Лига 1. 2-й тур
19 авг, 20:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
1:4
Монпелье

Александр Ляказетт
ФК Лион
ФК Монпелье
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
2
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
3
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
4
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
8
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
13
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
14
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
15
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
16
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
17
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
18
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 2 : 2
19.08 20:00
Лион – Монпелье
 1 : 4
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
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