«Лион» обыграл «Тулузу» и одержал вторую победу в сезоне, Ляказетт сделал хет-трик

«Лион» в домашнем матче 15-го тура лиги 1 разгромил «Тулузу» — 3:0.

Нападающий хозяев Александр Ляказетт сделал хет-трик. Он отличился на 25-й, 29-й и 80-й минутах.

Форвард гостей Тийс Даллинга не реализовал пенальти на 45-й минуте.

«Лион» одержал вторую победу в чемпионате Франции-2023/24, команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице лиги 1 с 10 очками.

«Тулуза» не может выиграть в чемпионате Франции на протяжении 8 туров. Команда идет на 15-й строчке в таблице лиги 1 с 13 очками.