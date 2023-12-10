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Франция

Сегодня, 19:02

«Страсбур» обыграл «Гавр», забив в добавленное время

Алина Савинова
Далер Кузяев (слева).
Фото AFP
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«Страсбур» дома одержал победу над «Гавром» в матче 15-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На 21-й минуте игры гол забил форвард команды хозяев Эмануэль Эмега. На 49-й минуте Йоанн Салмье сравнял счет. В добавленное время Абакар Силла отметился забитым мячом и принес победу «Страсбуру».

Российский полузащитник Далер Кузяев вышел на матч в стартовом составе «Гавра» и был заменен на 66-й минуте встречи.

«Гавр» с 16 очками занимает 11-е место в лиге 1. «Страсбур» набрал 17 очков и поднялся на 10-ю строчку.

Франция. Лига 1. 15-й тур
10 дек, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
2:1
Гавр


Матч «Клермона» и «Лилля» в 15-м туре завершился нулевой ничьей, а «Брест» обыграл «Метц» со счетом 1:0.

«Лилль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице (27). У «Бреста» пятая позиция (25), у «Метца» — 11-я (16). «Клермон» занимает 17-е место (11).

Франция. Лига 1. 15-й тур
10 дек, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:0
Лилль
Франция. Лига 1. 15-й тур
10 дек, 17:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:1
Брест
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
ФК Брест
ФК Гавр
ФК Лилль
ФК Метц
ФК Страсбур
1
0
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