«Страсбур» обыграл «Гавр», забив в добавленное время

«Страсбур» дома одержал победу над «Гавром» в матче 15-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На 21-й минуте игры гол забил форвард команды хозяев Эмануэль Эмега. На 49-й минуте Йоанн Салмье сравнял счет. В добавленное время Абакар Силла отметился забитым мячом и принес победу «Страсбуру».

Российский полузащитник Далер Кузяев вышел на матч в стартовом составе «Гавра» и был заменен на 66-й минуте встречи.

«Гавр» с 16 очками занимает 11-е место в лиге 1. «Страсбур» набрал 17 очков и поднялся на 10-ю строчку.



Матч «Клермона» и «Лилля» в 15-м туре завершился нулевой ничьей, а «Брест» обыграл «Метц» со счетом 1:0.

«Лилль» располагается на пятой строчке в турнирной таблице (27). У «Бреста» пятая позиция (25), у «Метца» — 11-я (16). «Клермон» занимает 17-е место (11).