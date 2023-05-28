Месси выиграл 43-й трофей в карьере и догнал рекордсмена Дани Алвеса

Сегодня, 07:20
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси стал чемпионом Франции и выиграл 43-й трофей в карьере.
Таким образом, аргентинец догнал по этому показателю рекордсмена Дани Алвеса.
На счету Месси две победу в чемпионате Франции и победа в Суперкубке страны. В составе «Барселоны» форвард 10 раз выигрывал ла лигу, четыре раза — Лигу чемпионов, 8 раз — Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.
В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, выигрывал Олимпийские игры, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.