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Сегодня, 07:20

Месси выиграл 43-й трофей в карьере и догнал рекордсмена Дани Алвеса

Руслан Минаев
Лионель Месси.
Фото AFP
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси стал чемпионом Франции и выиграл 43-й трофей в карьере.

Таким образом, аргентинец догнал по этому показателю рекордсмена Дани Алвеса.

На счету Месси две победу в чемпионате Франции и победа в Суперкубке страны. В составе «Барселоны» форвард 10 раз выигрывал ла лигу, четыре раза — Лигу чемпионов, 8 раз — Суперкубок Испании, 7 раз — Кубок Испании, по три раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки, выигрывал Олимпийские игры, Финалиссиму и молодежный чемпионат мира.

Дани Алвес
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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