Мама Бальде стал игроком «Лиона»

«Лион» на официальном сайте объявил об аренде у «Труа» нападающего Мама Бальде.

Действующий контракт 27-летнего игрока сборной Гвинеи-Бисау рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бальде сыграл в 34 матчах чемпионата Франции, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 4 желтых и 2 красные карточки.