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Франция

Сегодня, 16:04

Маркиньос недоволен поступком Кимпембе после поражения от «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан «ПСЖ» Маркиньос выразил недовольство поступком защитника команды Преснеля Кимпембе после поражения от «Монако» в матче 23-го тура чемпионата Франции со счетом 1:3, сообщает L'Equipe.

Маркиньос попросил своих одноклубников не подходить к фанатам «ПСЖ» после окончания матча, но Кимпембе не стал его слушать. Француз подошел к трибуне и принес извинения болельщикам за поражение.

Маркиньос считает, что такими действиями Кимпембе «пытается ослабить его капитанскую позицию».

Отметим, что после поражения «ПСЖ» от «Монако» Маркиньос и нападающий парижан Неймар поругались с футбольным советником французского клуба Луишем Кампушем.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Преснель Кимпембе
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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