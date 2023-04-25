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Сегодня, 00:12

«Марсель» проявляет интерес к Тимоти Веа из «Лилля»

Мария Гусева
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«Марсель» заинтересован в подписании нападающего «Лилля» Тимоти Веа, сообщает L'Equipe.

Французский клуб привлекает универсальность форварда, который может сыграть как на фланге, так и в центре атаки.

Веа выступает за «Лилль» с лета 2019 года. Срк контракта 23-летнего американца с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Веа провел за команду 26 матчей во всех турнирах и сделал 2 результаттивные передачи.

Футбол
ФК Лилль
ФК Марсель
Тимоти Веа
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