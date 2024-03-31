«Марсель» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 31 марта. Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе, Франция. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Марсель» — «ПСЖ» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 59 очками. «Марсель» идет на 7-й строчке в лиге 1 с 39 баллами.

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