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31 марта, 20:45

«Марсель» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

«Марсель» сыграет с «ПСЖ» в чемпионате Франции 31 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP
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«Марсель» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 31 марта. Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе, Франция. Начало — в 21:45 по московскому времени.
Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Марсель» — «ПСЖ» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции с 59 очками. «Марсель» идет на 7-й строчке в лиге 1 с 39 баллами.

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Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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