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Франция

14 марта, 12:25

Мбаппе может пропустить домашнюю Олимпиаду

Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пропустить Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Sport со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, француз может пропустить Игры из-за графика. С 14 июня по 14 июля форвард будет выступать за сборную Франции на чемпионате Европы в Германии. Олимпийские игры начнутся 26 июля и будут проходить до 11 августа.

При этом, как сообщает ESPN, одним из условий перехода футболиста в «Реал» летом является отсутствие запрета на участие в Олимпиаде.

25-летний футболист в текущем сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 35 мячей и отдал 7 голевых передач.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона-2023/24. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».

Килиан Мбаппе
Футбол
Олимпиада
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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