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Франция

13 марта, 20:45

Мбаппе намерен подать в суд на шашлычную из Марселя

Алина Савинова
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе собирается подать в суд на шашлычную из Марселя, сообщает RMC Sport.

Как отмечает источник, юристы футболиста обнаружили, что заведение использует имя Мбаппе в коммерческих целях без его согласия. Так, в меню заведения есть кебаб с булочкой с описанием «такая же круглая, как череп Мбаппе».

В феврале стало известно, что 25-летний форвард хочет зарегистрировать свою фамилию и празднование голов в качестве нового товарного знака. В 2017-м Мбаппе уже зарегистрировал несколько собственных товарных знаков, включая имя, инициалы, а также цитаты.

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ» — сначала он играл на правах аренды за команду, позже клуб выкупил игрока у «Монако» за 180 миллионов евро. 15 февраля появилась информация о том, что футболист сообщил руководству парижан о своем решении покинуть клуб ближайшим летом. По информации СМИ, в данный момент он ведет переговоры с «Реалом» об условиях личного контракта.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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